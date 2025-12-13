Σε Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Στις ΗΠΑ αναμένεται να μεταβεί σήμερα Σάββατο 13/12 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Memorial, στη Νέα Υόρκη.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στο πλαίσιο του Χανουκά (Hanukkah).

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.