Πυρά Πλεύρη και Γεωργιάδη για το Δικαστήριο της Χάγης και την Διεθνή Αμνηστία: “Αδιάφορα και αριστεροκρατούμενα”

Στο στόχαστρο του Θάνου Πλεύρη και του Άδωνι Γεωργιάδη μπήκε το Δικαστήριο της Χάγης και η Διεθνής Αμνηστία με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβάλλει στους ευρωπαϊκούς λαούς και στη Δύση ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με αφορμή το ποστάρισμα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Για το ίδιο ζήτημα, ο Θάνος Πλεύρης έγραψε σήμερα ότι ο υπουργός Υγείας, «ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα» και τονίζει ότι «η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας».

Ειδικά για τη μετανάστευση, ο κ. Πλεύρης λέει ότι οι αποφάσεις «δυσκολεύουν τις αποφάσεις απελάσεων, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας εκτός ΕΕ, αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, αντιδρούν στην απαίτηση των κρατών να φυλάσσουν τα σύνορα τους, όσα δηλαδή κυρίαρχες κυβερνήσεις με την ψήφο των ευρωπαϊκών λαών θέλουν να υποστηρίξουν και τελικά αυτά τα όργανα θέλουν να επιβάλουν στους ευρωπαίους να ανεχθούν αθρόα ροή στην ΕΕ στο όνομα του ανθρωπισμού». Ο @AdonisGeorgiadi ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια. Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής… https://t.co/kizl0K7EPs December 28, 2025

Προσθέτει δε ότι «προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και η επιτάχυνση απελάσεων από αυτά τα όργανα. Αντιθέτως συχνά η αρνητική κριτική από αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων και την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων μέτρων στο επίπεδο της αποτροπής».