Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια του αιγυπτιακού Μουσείου (Εικόνες)

Η Αίγυπτος πραγματοποίησε τα εγκαίνια του Μεγάλου Μουσείου, παρουσιάζοντας σε μία φαντασμαγορική τελετή, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, τη λαμπρή της ιστορία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν παρών» στην τελετή των εγκαινίων. Τα προηγούμενα 24ωρα είχε παραστεί στην τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίο έκθεμα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι ο τάφος του Φαραώ Τουταγχαμών, ο οποίος καταλάμβανε τουλάχιστον 14 αίθουσες των νέων εκπληκτικών εγκαταστάσεων.