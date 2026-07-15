Μάρω Κοντού: Το συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα – “Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς”

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε συλλυπητήριο μήνυμά του για την εκδημία της Μάρως Κοντού, αναφέρει τα εξής:

«Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

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Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ποια ήταν η Μάρω Κοντού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934. Καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Είχε επίσης και πολιτική σταδιοδρομία, έχοντας δαιτελέσει δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

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Ασχολιόταν ακόμα με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.