Κούλλης Νικολάου: Έμαθε στον αέρα για τον θάνατο της Μάρως Κοντού – “Ήταν μάγκας, λεβέντισσα, Ελληνίδα πρότυπο”
"Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε σε εμάς"
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κούλλης Νικολάου μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, λίγο πριν εμφανιστεί στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.
Ο ηθοποιός και παραγωγός μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία ηθοποιό και την κοινή τους πορεία στη «Γη της Ελιάς» τα τελευταία πέντε χρόνια.
Συγκεκριμένα, ο Κούλλης Νικολάου, με τρεμάμενη φωνή, είπε: «Τι να σας πω τώρα… Με πιάσατε εξ απροόπτου, δεν είχα μάθει την είδηση. Δεν γνώριζα. Προσπαθώ να το περάσω στο μυαλό μου. Ήταν τιμή μας που δουλέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο… Με διακατέχει μια σοκαριστική συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί το έμαθα από εσάς. Είμαι συγκινημένος… Τι να σας πω. Δέος… Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει ιστορία…
Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε σε εμάς. Η ψυχούλα της που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πάει στο καλό. Ήταν μάγκας, λεβέντισσα, Ελληνίδα πρότυπο. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι η Μάρω Κοντού».
Όταν ρωτήθηκε για τις στιγμές που κρατά από τη συνεργασία τους, απάντησε: «Μου είναι δύσκολο να σας πω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είναι ένας άνθρωπος τόσο σπουδαίος. Ήταν σαν παιδάκι. Αυτή έδινε παράδειγμα σε εμάς τι σημαίνει να μην γερνάει η ψυχή, το μυαλό, τι σημαίνει ζωντανός άνθρωπος. Ήταν απλή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ. Στο καλό Μάρω μας, στο καλό, στο καλό…».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις