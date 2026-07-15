Κούλλης Νικολάου: Έμαθε στον αέρα για τον θάνατο της Μάρως Κοντού – “Ήταν μάγκας, λεβέντισσα, Ελληνίδα πρότυπο”

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κούλλης Νικολάου μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, λίγο πριν εμφανιστεί στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.

Ο ηθοποιός και παραγωγός μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία ηθοποιό και την κοινή τους πορεία στη «Γη της Ελιάς» τα τελευταία πέντε χρόνια.

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Συγκεκριμένα, ο Κούλλης Νικολάου, με τρεμάμενη φωνή, είπε: «Τι να σας πω τώρα… Με πιάσατε εξ απροόπτου, δεν είχα μάθει την είδηση. Δεν γνώριζα. Προσπαθώ να το περάσω στο μυαλό μου. Ήταν τιμή μας που δουλέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο… Με διακατέχει μια σοκαριστική συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί το έμαθα από εσάς. Είμαι συγκινημένος… Τι να σας πω. Δέος… Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει ιστορία…