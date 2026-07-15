Πώς το γκαράζ στον Πειραιά έγινε παγίδα θανάτου για τον 28χρονο και την 24χρονη – “Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά”

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο των δύο νέων, 24 και 28 ετών, σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά με τις τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Το ζευγάρι εντόπισε εντός του οχήματος ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος κατέβηκε στο γκαράζ της πολυκατοικίας στον Πειραιά και βρήκε τον γιο του και την 24χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο θάνατος των δύο νέων ατόμων αποδίδεται σε δυστύχημα, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας.

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Το συμπέρασμα των αρχών προς το παρόν είναι πως το ζευγάρι ενδεχομένως έχασε τη ζωή του από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το αυτοκίνητο είχε τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό αναμμένο στο κλειστό χώρου του γκαράζ.

Με δηλώσεις του στο Action24, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, εξήγησε τους κινδύνους που μπορούν να κρύβουν οι αναθυμιάσεις σε κλειστούς χώρους.

«Δηλαδή, μιλάμε για ένα κλειστό χώρο που είναι ένα γκαράζ (και μάλιστα μικρό) στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη μηχανή και ανοιχτό κλιματιστικό. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει και αυτό γίνεται χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί να το αντιληφθεί».

«Το μονοξείδιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ύπουλο. Το αέριο αυτό έχει την ικανότητα να κλέβει οξυγόνο από τον οργανισμό και από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε να στερήσει το οξυγόνο από τα άτομα που βρίσκονται στον εν λόγω χώρο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία σταδιακή μείωση του οξυγόνου η οποία στην αρχή προκαλεί μία καταβολή, υπνηλία κυρίως και πολύ σύντομα, μιλάμε για ελάχιστα λεπτά, έχουμε απώλεια αισθήσεων και αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση τα θύματα μπορεί να καταλήξουν. Σε μία τέτοια κατάσταση δεν προλαβαίνουμε καν να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί, ειδικά αν δεν είμαστε ειδικοί».

«Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο» τόνισε για το τραγικό συμβάν στον Πειραιά.

Άοσμο αέριο το μονοξείδιο

«Το μονοξείδιο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και το δηλητήριο είναι άοσμο αέριο. Παρόλα αυτά τα καυσαέρια έχουνε πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτό είναι ένα αντικρουόμενο στοιχείο. Δηλαδή, φυσικά και αντιλήφθηκαν ότι τα καυσαέρια εισέρχονται μέσα στο όχημα. Δεν γίνεται να μην γίνει αντιληπτή η είσοδος. Πολύ πιθανό να μην έχει αξιολογηθεί σωστά, να είναι ένα ατυχηματικό γεγονός, ή μπορεί και να είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά» υπογράμμισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στο Mega και εξήγησε:

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«Υπάρχουν στάδια φυσικά. Είναι η κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή ένα κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο. Δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν. Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες», πρόσθεσε.

«Εδώ έχεις πρώτα την παρουσία των καυσαερίων, και μετά επέρχεται ο ύπνος, ο λήθαργος και ο θάνατος. Πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης, δηλαδή θα πρέπει να παρθούν δείγματα, για να γίνει ο ειδικός έλεγχος και να αποκαλυφθεί ότι όντως αυτή είναι η αιτία θανάτου και να γίνει και ένας τοξικολογικός, ευρύτερος έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε άλλη ουσία ενδεχομένως που μπορεί να διαπιστωθεί. Πάντως από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κακώσεις δεν υπάρχουν, οπότε έχει αποκλειστεί ο βίαιος, τουλάχιστον τραυματικός, θάνατος»,