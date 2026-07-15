Βολουδάκη για την επίθεση με συνθήματα στο σπίτι της: “Ήταν η χειρότερη από τις 4 που έχω δεχθεί – Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τους δράστες”

Για την επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, λέγοντας ότι «είμαστε σε πολύ καλό δρόμο» σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι, η επίθεση έγινε το πρωί της Κυριακής, 12 Ιουλίου, με αγνώστους να γράφουν συνθήματα όπως «θάνατος» και «γκαζάκια στα σπίτια σας» στο κτήριο που φιλοξενεί το σπίτι και το γραφείο της στην Κρήτη.

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Η κ. Βολουδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε: «ήταν μια ευκαιρία να το εξηγήσω στα παιδιά μου, ήταν η 4η φορά που συνέβη αυτό. Απλώς αυτή η φορά ήταν η χειρότερη. Έφτασαν μέχρι το κουδούνι της πόρτας και ήταν πολύ έντονο γιατί έγραψαν σε όλα τα σκαλιά».

«Είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν στις σκιές να τρομοκρατήσουν τους άλλους και τη Δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Όντως δεν φοβόμαστε και οι ενέργειες αυτές δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στα παιδιά. Το ότι δεν υπάρχει με την κυβέρνηση της ΝΔ, καμία ενεργή κατάληψη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που έχουμε κατακτήσει» κατέληξε η κυρία Βολουδάκη.