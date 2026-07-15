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ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 22χρονη από την περιοχή των Ελληνορώσσων στην Αθήνα 

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Εξαφανίστηκε 22χρονη από την περιοχή των Ελληνορώσσων στην Αθήνα 
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Την εξαφάνιση της 22χρονης Αντιγόνης από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα γνωστοποίησε σήμερα, 15 Ιουλίου το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η 22χρονη Μωραϊτίνη Αντιγόνη χάθηκε στις 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα 15 Ιουλίου. Άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

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Φωτογραφία

Η Μωραϊτίνη Αντιγόνη έχει ύψος 1.68 μ., έχει βάρος 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.

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