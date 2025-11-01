Ο πρόεδρος Σίσι εγκαινιάζει το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε απόψε με κάθε λαμπρότητα το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές οργάνωσαν μια φαντασμαγορική βραδιά με σκοπό μεταξύ άλλων την ενίσχυση του τουρισμού.

«Όλοι μας φανταστήκαμε και ονειρευτήκαμε αυτό το έργο, αναρωτηθήκαμε αν πράγματι θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν όλοι θα το βλέπαμε να ολοκληρώνεται και αν θα ήμασταν παρόντες αυτή τη μεγάλη μέρα», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι σε συνέντευξη Τύπου.

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή των εγκαινίων, και στις μισές μεταξύ αυτών ηγούνταν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Μουσείο

Προοίμιο του θεάματος των εγκαινίων, η μνημειώδης πρόσοψη του μουσείου, με την πανοραμική θέα στο οροπέδιο της Γκίζας και τις πυραμίδες της, που φωταγωγείται τις τελευταίες νύχτες. Σήμερα το πρωί, ισχυρή ομάδα ασφαλείας αναπτύχθηκε γύρω από το μουσείο και τεράστιες αιγυπτιακές σημαίες υψώθηκαν σε μια γέφυρα με θέα τον κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Η κατασκευή του κτιρίου από πέτρα και γυαλί, που εκτείνεται σε μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και υλοποιήθηκε με την οικονομική και τεχνική υποστήριξη της Ιαπωνίας, κόστισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και χρειάστηκε είκοσι χρόνια τιτάνιων εργασιών.

«Η ιδέα για το μουσείο χρονολογείται πριν από περίπου τριάντα χρόνια και, μετά μια περίοδο παύσης λόγω των συνθηκών που αντιμετώπισε η Αίγυπτος από το 2011, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας υλοποιήθηκε τα τελευταία επτά έως οκτώ χρόνια», τόνισε ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός.

Το κορυφαίο αξιοθέατο του μουσείου είναι ο θησαυρός του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, με 5.000 ταφικά αντικείμενα να συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Συνολικά, το GEM στεγάζει περισσότερα από 100.000 αρχαία αντικείμενα τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν και θα αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη σε έναν μόνο πολιτισμό, ο οποίος είδε τριάντα δυναστείες να περνούν κατά τη διάρκεια 5.000 ετών ιστορίας.