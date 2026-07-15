Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο αποχαιρετισμός του “Αντωνάκη” στη Μάρω Κοντού – “Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει”

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση τη Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή, αλλά οι ρόλοι της μεταξύ των οποίων και αυτός στην ταινία “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα”, όπου συνυπήρξε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, θα μας συντροφεύουν για πάντα.

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Ο “Αντωνάκης” και η “Ελενίτσα” υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, με θρυλικές ατάκες, που έγραψαν ιστορία.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε:

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.»

Δείτε την ανάρτησή του:

Υπενθυμίζεται ότι το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι τον Μάρτιο του 2016, 51 χρόνια μετά τη θρυλική ταινία, είχαν συναντηθεί ξανά στην πρεμιέρα της έγχρωμης έκδοσης του “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα”.