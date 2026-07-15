Μητσοτάκης σε πολίτες της Β. Εύβοιας: “Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές – Θα γίνουν την άνοιξη του 2027”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/7) στην Βόρεια Εύβοια όπου υπογράμμισε ξανά πως οι κάλπες για τις επόμενες εθνικές εκλογές θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ειδικότερα, μιλώντας σε πολίτες στην Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε: “Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ”.

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Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας την πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που λειτουργεί σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα, στέλνοντας μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Κατά την επίσκεψή του στη δομή, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας» και δεσμεύτηκε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Η νέα αυτή μονάδα αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται υπό αντίξοες συνθήκες προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις απαραίτητες θεραπείες τους.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα»

«Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης – στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα», είπε ο πρωθυπουργός από το ΚΜ από Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Β. Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία – η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το evima.gr, o Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιστιαίας και τον υποδέχθηκε ο δημαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου

Νωρίτερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς, καθώς και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου.