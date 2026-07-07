Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή – Αίγυπτος: «Πάγωσαν» (0-1|) την «αλμπισελέστε» οι «Φαραώ» – Απέκρουσε πέναλτι του Μέσι ο Σομπίρ (Βίντεο)

Δυναμικό ξεκίνημα η αναμέτρηση

Αργεντινή – Αίγυπτος: «Πάγωσαν» (0-1|) την «αλμπισελέστε» οι «Φαραώ» – Απέκρουσε πέναλτι του Μέσι ο Σομπίρ (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με την Αργεντινή για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, οι Αιγύπτιοι ξάφνιασαν τους αντιπάλους τους και προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με τον Ιμπραχίμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι στο 20ο λεπτό όταν ο Χασάν ανέτρεψε τον Ταλιαφίκο, με τον Μέσι να το εκτελεί και να βλέπει τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου να το αποκρούει.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ