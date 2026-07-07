Αργεντινή – Αίγυπτος: «Πάγωσαν» (0-1|) την «αλμπισελέστε» οι «Φαραώ» – Απέκρουσε πέναλτι του Μέσι ο Σομπίρ (Βίντεο)

Η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με την Αργεντινή για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, οι Αιγύπτιοι ξάφνιασαν τους αντιπάλους τους και προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με τον Ιμπραχίμ.

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Η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι στο 20ο λεπτό όταν ο Χασάν ανέτρεψε τον Ταλιαφίκο, με τον Μέσι να το εκτελεί και να βλέπει τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου να το αποκρούει.