Θανάσης Αυγερινός: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού – “Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» είναι πάντα πρόβλημα”

Παραιτήθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός από την θέση του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού αφήνοντας αιχμές για ύποπτους και φυτευτούς «συμβουλάτορες».

Με αναρτησή του στα social media ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε εμφανιστεί ως μπροστάρης της επικοινωνιακής δραστηριότητας του κόμματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», εμφανίστηκε πλέον να κρατάει αποστάσεις και τόνισε πως… πάει διακοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν.

Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές…