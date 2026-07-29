Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι: “Σταθμοί φόρτισης και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους”

Την βούληση να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ακριτικό νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7).

«Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

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«Νομίζω ότι κατ’ εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης, πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού, αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα.

Θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος -να το τονίσω αυτό- για τους κατοίκους των νησιών», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Τα κίνητρα

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανάγκη να θεσπιστούν παραπάνω κίνητρα ώστε οι οικογένειες να παραμείνουν στο νησί, αλλά για να έρθουν και νέες.

«Θέλω να εξετάσω και πρόσθετα κίνητρα. Κάνουμε κάποιες δοκιμές στην ηπειρωτική Ελλάδα για το τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει να εγκατασταθεί εδώ μόνιμα. Αν το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δώσει και οικονομικά κίνητρα σε μετρητά. Αν το ζήτημα είναι ζήτημα στέγης, έχουμε κάποια ζητήματα εδώ, ιδιοκτησιακά, τα οποία συζητήσαμε με τον δήμαρχο», τόνισε.

Και συνέχισε: «Ο σκοπός μας, όμως, ο κοινός μας σκοπός, και αυτή νομίζω ότι είναι μια κοινή αποστολή την οποία συμμεριζόμαστε, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται όχι απλά για να παραμείνει ο πληθυσμός τον οποίον έχετε αλλά να έρθουν και νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, ώστε και το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει με περισσότερα παιδιά.

Εγώ είμαι διατεθειμένος να κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας επαναλάβω τη δέσμευσή μου -εξάλλου το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι από τη Δωδεκάνησο-, ότι πραγματικά με απασχολούν πολύ τα ζητήματα των μικρών νησιών».

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Εκλογές το 2027

Μιλώντας για τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

«Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027 και δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τώρα που μιλάμε συζητάμε στην Ευρώπη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το πώς εμείς θα μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους έχει για εμάς μια πολύ μεγάλη, πολύ ξεχωριστή σημασία.

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Το πώς θα μπορέσουμε -το έχετε ήδη κάνει εδώ- να κινητοποιήσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά στο νησί και τους οποίους θέλω να κινητοποιήσω περισσότερο. Διότι πολλές φορές ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και να ξεπεράσει τη φυσική γραφειοκρατία την οποία έχει πάντα το Δημόσιο», κατέληξε.