Διπλό πύρινο μέτωπο στην Κρήτη: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112 για εκκένωση 5 περιοχών στο Ρέθυμνο, μάχη με τις φλόγες σε Λέσβο και Γύθειο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη καθώς δύο φωτιές σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο καίνε αγροτοδασικές εκτάσεις με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς.

Το μέτωπο στο Ρέθυμνο καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, με την κατάσταση να είναι ανησυχητική. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

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Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, για την παρακολούθηση του μετώπου και τον συντονισμό των δυνάμεων.

Στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη ενώ είχε προηγηθεί στις 15:25 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο και στις 14:35 είχε εκδοθεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν τις 4:30 νέα ειδοποίηση του 112 καλούσε τους πολίτες την εκκένωση των περιοχών Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 29, 2026

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Λίγη ώρα αργότερα ήχησε το 112 και πάλι για εκκένωση των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Η φωτιά στο Ηράκλειο καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος οι κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

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Για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, του Δήμου Αγίου Βασιλείου είπε πως δεν απειλούνται κατοικίες και γεωργικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Τσαπάκος κάνει λόγο για πλήρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον νομό και ενισχύονται από εναέρια μέσα που έχει δοθεί εντολή να βρεθούν στο σημείο.

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Η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης καίει σε χαμηλή βλάστηση και εκδηλώθηκε στο Μορόνι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Μάχη με τις φλόγες στη Λέσβο, ήχησε το 112

Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου: Επιχειρούν πλέον 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα