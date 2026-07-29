Πολίτες στη Λήμνο επιτέθηκαν φραστικά στον Άδωνι Γεωργιάδη: “Δεν θέλουμε παράσιτα, δρόμο” (βίντεο)

Την αντίδραση των κατοίκων στην Μύρινα της Λήμνου προκάλεσε η παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού και στη συνέχεια επιχείρησε να συνομιλήσει με κατοίκους σε καφενεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες από πολίτες, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών στο νησί.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πάει σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου στη Λήμνο για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου και, αμέσως μετά το επίσημο σκέλος της επίσκεψης, πραγματοποίησε σύντομη περιοδεία στο κέντρο της Μύρινας. Κατά τη διάρκεια της επαφής του με κατοίκους, όπως μεταδίδει το limnoslive.gr, ορισμένοι αρνήθηκαν να τον χαιρετήσουν, ενώ ακολούθησαν φραστικές αντιπαραθέσεις σε υψηλούς τόνους.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ένας από τους πολίτες αρνήθηκε να ανταλλάξει χειραψία με τον υπουργό Υγείας και του είπε: «Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας; Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο».

Ο ίδιος συνέχισε να εκφράζει την αγανάκτησή του, ενώ και άλλοι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν, ζητώντας από τον υπουργό να αποχωρήσει.

«Άιντε δρόμο και μην ξανάρθετε. Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα», ακούστηκε να φωνάζουν ορισμένοι από τους κατοίκους, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν στις ελλείψεις και στα προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές του νησιού.

«Για τα νοσοκομεία τίποτα δεν έγινε και έχουν και μούτρα να έρχονται», είπε κάτοικος, αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικράτησε.

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας έδωσε τη δική του εκδοχή για τις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση που είχε προαναγγελθεί ως «παλλημνιακή» είχε περιορισμένη συμμετοχή.

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Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «εδώ και μέρες έκαναν στη Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου».

Όπως υποστήριξε, είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις από την ΑΔΕΔΥ και τον εμπορικό σύλλογο, με κάλεσμα για συμμετοχή και κλείσιμο των καταστημάτων. «Φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά, άντε 20 άτομα», έγραψε.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε, μάλιστα, ότι τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και αναρωτήθηκε: «Αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε, τι τις ανακοινώνουν;».

Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 29, 2026

Πριν από την άφιξή του στο νησί, σε βίντεο που ανήρτησε από το αεροδρόμιο, είχε σχολιάσει: «Έχουν ανακοινώσει παλλημνιακή κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση».

Σε πλάνα που δημοσιοποίησε ο ίδιος, ο υπουργός φαίνεται να πλησιάζει τους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο και να επιχειρεί να συνομιλήσει μαζί τους.

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«Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα χάλια όπως τα λέτε. Κάνετε έκκληση για παλλημνιακή κινητοποίηση εδώ και μέρες. Διαβάζω τα σάιτ, αφίσες, η ΑΔΕΔΥ, και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Πού είναι το άλλο νησί; Τόσο χάλια το νοσοκομείο και είστε 25 άνθρωποι;», τους είπε.

Ο υπουργός επέμεινε ότι η περιορισμένη συμμετοχή αποδεικνύει πως η εικόνα που παρουσιάζεται για το νοσοκομείο δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στις εκτιμήσεις της πλειονότητας των κατοίκων.

«Παρά τις φοβερές εξαγγελίες, τελικά δεν υπήρχε ψυχή», ανέφερε, παρουσιάζοντας παράλληλα τις νέες εγκαταστάσεις.