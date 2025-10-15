Νέα Αριστερά: «Η ΝΔ εγκαινιάζει με κορδέλες την κατάρρευση του ΕΣΥ»

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «μετά από την επίδειξη αυταρχισμού και βίας της Νέας Δημοκρατίας στο Πολυτεχνείο, σειρά είχε το ΠΓΝ “Αττικόν”».

«Η κυβέρνηση απαντά ξανά με χημικά και ΜΑΤ, αυτή τη φορά απέναντι σε γιατρούς και νοσηλευτές που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάρρευση του ΕΣΥ. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκαν σήμερα το ΠΓΝ “Αττικόν” για ένα ακόμη επικοινωνιακό σόου, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλεύουν σε συνθήκες εξάντλησης: ράντζα στους διαδρόμους, ελλείψεις προσωπικού, καθηλωμένοι μισθοί, κλειστές χειρουργικές αίθουσες», σημειώνει, σχολιάζοντας :

«Αντί να ακούσουν τα αιτήματα τους, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μπει “σαν τον κλέφτη” προστατευμένος πίσω από τις ασπίδες των ΜΑΤ και δακρυγόνα. Τόση Δημοκρατία».

«Την ίδια ώρα που συζητείται το απαράδεκτο εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Γεωργιάδη μαζί με τα κτήρια εγκαινιάζουν ένα άθλιο κύκλο καταστολής με στόχο, πάντα, φοιτητές και εργαζόμενους. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ξανά πως κάθε φορά που η κοινωνία διεκδικεί, εκείνη απαντά με καταστολή. Από το Πολυτεχνείο μέχρι το “Αττικόν”, το μόνο έργο που προχωρά είναι αυτό της βίας και της υποκρισίας», τονίζει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στο ΕΣΥ, απαιτώντας :

άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,

αυξήσεις στους μισθούς και στις εφημερίες,

ένταξη όλων στα ΒΑΕ,

δημόσιο, καθολικό και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους.

«Η ΝΔ εγκαινιάζει με κορδέλες την κατάρρευση που η ίδια προκάλεσε. Ήρθε η ώρα όμως να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.