Ανδρουλάκης: “Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους”

Βίντεο στο TikTok ανέβασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο οποίο αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πιστεύει σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους, γι’ αυτό δεν σταματάει να ζητάει απαντήσεις

Μετά την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη» και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών όπως αντιπλημμυρικά έργα, αρδευτικά μέτρα, έργα ύδρευσης

«Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία με κέντρα Πολιτικής Προστασίας, νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

@nikos.androulakis Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους. Γι’ αυτό δεν σταματάμε να ζητάμε απαντήσεις. ♬ πρωτότυπος ήχος Nikos Androulakis

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.