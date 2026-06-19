Απάντησε στην πρόταση των Τάιλερ και Κασσελάκη για συνάντηση ο Γεωργιάδης: «Είμαι στη διάθεσή του για να ανταλλάξουμε απόψεις για το ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην πρόταση των Στέφανου Κασσελάκη και Τάιλερ Μακμπέθ για συνομιλία ανάμεσα στις δυο πλευρές για το ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Μακμπέθ που είχε μακρά προϋπηρεσία σε δομές υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες τόνισε πως θα ήθελε πολύ να συναντηθεί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για να συζητήσουν για το ΕΣΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες» ανέφερε ο Τάιλερ Μακμπέθ στο vidcast της ηθοποιού και ακτιβίστριας Τζεφ Μοντάνα.

Ο σύζυγός του και πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασσελάκης απάντησε πως «Τάιλερ, θα δεχτεί την πρότασή σου», με τον ίδιο να απαντάει ότι «τέλεια ας κανονίσουμε τη συνάντηση».

«Προς τιμήν του, ο Άδωνις δεν φοβάται να βρεθεί εκτός των συνηθισμένων. Φυσικά διαφωνώ μαζί του σε έναν τεράστιο αριθμό ζητημάτων, αλλά ανταποκρίνεται, σε αντίθεση με άλλους στη Νέα Δημοκρατία που απλώς προσποιούνται ότι κάνουν τη δουλειά τους, ενώ στην πραγματικότητα κοροϊδεύουν τους πάντες» υποστήριξε ο Κασσελάκης.

Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάϊλερ Μακμπέθ και @skasselakis για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στην διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ https://t.co/nAoxRzQC3z— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 19, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) έδειξε να είναι θετικός σε αυτή τη συνάντηση.

«Ευχαριστώ θερμά τους κ. κ. Τάιλερ Μακμπέθ και Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στη διάθεση του κ. προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ» έγραψε.