Η Νέα Αριστερά λανσάρει το ανανεωμένο της site

Η Νέα Αριστερά προχωρά στο επόμενο βήμα της ψηφιακής της παρουσίας με την παρουσίαση του ανανεωμένου site της: «Ο χώρος όλων μας».

Το νέο site δημιουργήθηκε για να αποτελέσει έναν χώρο πολιτικής σκέψης, δράσης, παρεμβάσεων και ιδεών, προορισμένο για τους ανθρώπους που επιδιώκουν να φέρουν αλλαγές.

Με τη νέα σχεδίαση, το περιεχόμενο ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ κάθε μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας διαθέτει τη δική του σελίδα.

Στο site συγκεντρώνονται όλες οι παρεμβάσεις, η πολιτική δραστηριότητα και τα νέα της Νέας Αριστεράς, προσφέροντας στους επισκέπτες ολοκληρωμένη εικόνα της δράσης και των πρωτοβουλιών της παράταξης.