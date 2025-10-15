“Αττικόν”: Επεισόδια και ρίψη χημικών κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη-Γεωργιάδη (φωτογραφίες)

Σοβαρά επεισόδια, με ρίψη χημικών από την αστυνομία, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν» για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στο «Αττικόν» αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ.

Παρούσες και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με άνδρες των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν άρχισαν να κάνουν ρίψη χημικών και σύμφωνα με καταγγελίες εργαζόμενων, να τους επιτίθεται με τα γκλοπ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση στα νοσοκομεία στην οποία αναφέρεται:

«Το υπουργείο Υγείας έχει μετατραπεί σε χώρο εμπορίου της περίθαλψης και ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος εργολάβων μεγαλοπρομηθευτών, κατασκευαστών, εφοπλιστών, φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτή είναι η κανονικότητά τους.

«Σε κάθε εφημερία υπάρχουν 120 – 150 ράντζα, εργασιακή εξόντωση, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μόνο 120 νοσηλευτές λείπουν για να λειτουργήσουμε στα όρια ασφαλείας), οι μισές χειρουργικές αίθουσες κλειστές, άθλιοι μισθοί. Αυτή είναι η κανονικότητά μας. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Καλά τα εγκαίνια στα κτίρια, όμως εγκαίνια σε προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και εφημεριών – υπερωριών, επιστροφή 13ου-14ου μισθού, ένταξη όλων στα ΒΑΕ, άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών θα δούμε ποτέ; ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δεν συνθηκολογούμε με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια περίθαλψη και τις ζωές μας. Δεν θα πληρώνουμε συνέχεια για τα κέρδη άλλων και από πάνω θα μας ενοχοποιούν για κάθε στραβό του συστήματος».