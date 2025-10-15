Μητσοτάκης από “Αττικόν”: “Το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας”

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αλλά και μιας νέας Ογκολογικής Μονάδας.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης αρχικά ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά του τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσοι έχουμε περιστατικά συγγενών που έχουν δώσει μάχη με τον καρκίνο γνωρίζουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας και αυτό προσφέρουμε με αυτό το καινούργιο κέντρο που θα μας δώσει δυνατότητα να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τη έρευνας για τον καρκίνο όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις από τις οριζόντιες θεραπείες σε εξειδικευμένες που λαμβάνουν υπόψη το γενετικό κώδικα κάθε όγκου» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι σκοπός μόνο να επενδύουμε μόνο σε υποδομές που ζηλεύουν σε άλλες χώρες αλλά να επενδύουμε στους γιατρούς μας»

Απαντώντας σε όσους λένε ότι δεν έχουν γίνει βήματα προόδου στο Αττικόν είπε «από τα 90 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης πήγαμε στα 150 εκατ. ευρώ, έχει αυξηθεί το προσωπικό όχι στον βαθμό που θα θέλαμε αλλά επιμένουμε στην ανάταξη του ΕΣΥ».

«Όταν το 2023 οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν ξανά ένας από τους 3 εθνικούς στόχους ήταν να ανατάξουμε το ΕΣΥ. Κάνοντας έναν απολογισμό και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει να παραδεχθούν ότι έχουν γίνει βήματα προόδου όχι μόνο με ιδιωτικές δωρεές αλλά και με ανατάξη υποδομών. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ στη χώρα, μια επανάσταση για τις υπηρεσίες υγείας στη δυτική Αττική με χρήματα από το υπουργείου Ανάπτυξης. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη του ΕΣΥ από την ίδρυσή του σε συνδυασμό με την αύξηση του προσωπικού».

Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών, του προσωπικού, λαμβάνουμε μέριμνα για τη βελτίωση των αποδοχών» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι διάρκεια της επίσκεψης σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και εργαζομένων έξω από το νοσοκομείο.