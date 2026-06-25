Ολοκληρώνεται η μεγάλη προκήρυξη 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ – Πάνω από 2.000 αιτήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, «ολοκληρώνεται σήμερα η πολύ μεγάλη προκήρυξη των γιατρών» και «μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 2.000 αιτήσεις». Όπως διευκρίνισε ο κ. Θεμιστοκλέους μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS», η προκήρυξη αφορά 1.131 θέσεις σε όλη τη χώρα και για όλες τις ειδικότητες, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών». Σε σχέση με τους χρόνους πρόσληψης, σημείωσε ότι «με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη νομοθεσία, η πρόσληψη από την ημέρα της προκήρυξης μέχρι να πάει η πλειοψηφία των γιατρών στα νοσοκομεία είναι μεταξύ τεσσάρων με έξι μηνών, ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει τοποθέτηση γιατρού σε δύο μήνες».

Ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε επίσης, ότι «τρέχουν οι προσλήψεις σε όλες τις κατηγορίες» και συμπλήρωσε: «Έχουμε φέτος 5.000 μόνιμες προσλήψεις, 3.000 επιπλέον επικουρικό προσωπικό», προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ από όσο είχε ποτέ». Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «η ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ακόμη ότι «στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη υγειονομικού προσωπικού που φτάνει το 1 εκατομμύριο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθούν κίνητρα ώστε περισσότεροι νέοι να επιλέξουν τη νοσηλευτική και το ΕΣΥ.

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Σχετικά με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των τουριστικών περιοχών, ανέφερε ότι «έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και μετακινήσεις από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη προς περιοχές με αυξημένες ανάγκες». Συμπλήρωσε πως «έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι βάρδιες και στη Χαλκιδική και στα νησιά, ενώ έχουν μετακινηθεί και μηχανές του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες και σε άλλα νησιά». Ο κ. Θεμιστοκλέους πρόσθεσε στη συνέχεια ότι αναμένονται δύο ελικόπτερα από δωρεές, τα οποία θα ενισχύσουν τις αεροδιακομιδές.

Αναφορικά με τους χρόνους αναμονής στα χειρουργεία, σημείωσε ότι «ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία είναι ένας από τους βασικούς δείκτες ενός συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χειρουργείο το οποίο να έχει αναμονή περισσότερα από τέσσερις μήνες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει τους πέντε μήνες».

Νέο εργαλείο για τους χρόνους αναμονής

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που φιλοδοξεί να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στο MyHealth App. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, ώστε να επιλέγουν εκείνο με τη μικρότερη αναμονή.

«Ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει, για παράδειγμα, την αναμονή στον Ευαγγελισμό και στο Κωνσταντοπούλειο και να επιλέγει το νοσοκομείο με τη μικρότερη αναμονή». Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι στο MyHealth App υπάρχουν οι εξετάσεις των πολιτών, είτε έχουν γίνει σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα, η δυνατότητα να κλείσει ένας πολίτης ραντεβού και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όπως ανέφερε, «λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μία τόσο ενιαία εφαρμογή που όλα είναι εκεί».

Αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς

Σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Κάθε ασθενής που νοσηλεύεται λαμβάνει SMS με ένα ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Το 75% χαρακτηρίζουν τη νοσηλεία τους καλή ή πολύ καλή, ενώ 9 στους 10 έχουν βρει τον γιατρό που χρειάζονταν για το πρόβλημά τους». Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο διοίκησης και ότι, όταν εντοπίζονται προβλήματα, ο διοικητής έχει υποχρέωση να τα διορθώσει. Όπως σημείωσε: «Εάν ένα πρόβλημα δεν διορθώνεται, οι συνέπειες μπορεί να φτάσουν μέχρι και την απομάκρυνσή του».