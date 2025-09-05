Κυριάκος Mητσοτάκης: «Το μέλλον είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι ο Τσίπρας – Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Την καθιερωμένη συνάντηση του με τους δημοσιογράφους έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (05.09) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, αλλά και ο χρονικός ορίζοντας των επόμενων εκλογών. Αναφορικά με τις εξαγγελίες που αναμένεται να κάνει από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι όλα είναι καθορισμένα, ενώ, σημείωσε με νόημα «μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου», αναφερόμενος στη συνέχεια του κυβερνητικού έργου.

«Το μέλλον είναι η ΑΙ, όχι ο Τσίπρας – Μήπως του δίνετε πολλή σημασία»

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα που μίλησε το νωρίτερα σήμερα στο συνέδριο του Economist εκτοξεύοντας τα βέλη του στον πρωθυπουργό και το πρόγραμμα της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η ΔΕΘ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναλωθεί σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ. Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον. «Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Το 2027 οι εκλογές

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν θα προκυρηχθούν πρόορωες εκλογές και ότι η εκλογική διαδικασία θα γίνει το 2027, στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

«Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την εμπλοκή του ονόματος του Πάνου Καμμένου στη Μαφία της Κρήτης, ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει μόνο «κάτι άκουσα».

Ακόμα, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει αποκλειστεί το θέμα του 13ου μισθού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αινιγματικά, λέγοντας «Συ είπας…», συμπληρώνοντας ότι το θέμα δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης τη δεδομένη στιγμή.

Τέλος, σε σχόλιο για τον χθεσινό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Μας έβγαλαν την ψυχή, αλλά κέρδισαν, έχουμε καλή ομάδα», ενώ, απέφυγε να προβλέψει αν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θα κατακτήσουν κάποιο μετάλλιο.