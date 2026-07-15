Παύλος Πολάκης: Ζητάει να «αποσυρθεί οικειοθελώς» η Δούρου από την κούρσα διαδοχής για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Η πλευρά του Παύλου Πολάκη ζητάει από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί από την κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, κύκλοι του υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!».

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Παράλληλα, οι πηγές αυτές αναφέρουν ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

-η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

-η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.

Επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά ο Παύλος Πολάκης – «Επίδειξη μικρότητας από τον Φάμελλο του εξώστη»

Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε για τρίτη φορά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ όπως αποφασίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο ίδιος με ανάρτησή του επέστρεψε για τρίτη φορά μετά από ισάριθμες αποπομπές του από την Κ.Ο.

Παράλληλα, επιτέθηκε και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο βέβαια θα συναντήσει ως μέλος της ΚΟ του κόμματος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Παύλος Πολάκης:

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«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!

Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!(φωτο1)

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(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας )

Και ενας Φαμελλος του εξωστη και του “στηριζω άλλο κομμα” ,σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας ,βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!!

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Το γαρ πολυ της θλιψεως……(φωτο2)».