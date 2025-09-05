Καμμένος μετά τον νέο διαλόγου με τον Κρητικό μαφιόζο: “Έκανα πλάκα, εάν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική”

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Πάνου Καμμένου, μετά τους νέους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας με ηγετικό στέλεχος της μαφίας της Κρήτης.

Όπως προκύπτει από δεύτερη συνομιλία τους, ο πρώην υπουργός Άμυνας διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι απέστειλε το αίτημά του κατευθείαν «στο επιτελείο του Τραμπ» και «τελείωσε». Επισημαίνοντας πάντως ότι εάν είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα μπορεί να αντιδράσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Open, ο κ. Καμμένος έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας του χαρακτήρα του.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε πως «μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

«Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Σχολιάζοντας την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών για δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».