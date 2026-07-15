Επίσημη η «βόμβα» της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (Βίντεο)

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει τελικά στην Ευρώπη καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο θηριώδης σέντερ θα φορέσει τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας, η οποία έριξε τη δική της «βόμβα» στο φετινό μεταγραφικό παζάρι της Euroleague.

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WARNING: the paint is 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐃 until further notice.



Jonas Valanciunas is back in his homeland. 🔥⚡ pic.twitter.com/oRSEcIcC6B— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 15, 2026

Την περασμένη σεζόν, ο Βαλαντσιούνας έπαιξε 65 αγώνες με τους Νάγκετς, έχοντας μέσο όρο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 58,2% εντός πεδιάς και 30,8% στα τρίποντα.

Σύμφωνα με πηγές του BasketNews , ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να κερδίσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ (~5,5 εκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα 2 ετών στη Ζαλγκίρις.

Για λόγους σύγκρισης, ο Βαλαντσιούνας κέρδισε 10.395.000 δολάρια από τους Νάγκετς την περασμένη σεζόν, χάρη σε ένα τριετές συμβόλαιο αξίας 30.295.000 δολαρίων που υπέγραψε το 2024.

Συνολικά, τα κέρδη της καριέρας του Βαλαντσιούνας στο NBA εκτιμώνται στα 156.151.944 δολάρια.