ΔΕΘ 2025: Το Σάββατο στις 19:30 η ομιλία Μητσοτάκη στο Βελλίδειο – Όλο το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της 89ης ΔΕΘ, με το πρόγραμμά του να είναι πλούσιο όλο το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα στις 18.00 ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI με θέμα «AI in Schools», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».