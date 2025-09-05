Eurobasket 2025: “Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της” – Τα “καρφιά” του ισπανικού Τύπου για την ήττα από την Ελλάδα

Η ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και ο αποκλεισμός της από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 έφερε γκρίνια και αρνητική κριτική στο στρατόπεδο των Ιβήρων, με τα ισπανικά μέσα να τους επιτίθενται.

Συγκεκριμένα, με τίτλους όπως «η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό» ή «η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», ο ισπανικός Τύπος καυτηριάζει το γεγονός του πρόωρου αποκλεισμού της “φούρια ρόχα”, ενώ είχε κερδίσει την προηγούμενη διοργάνωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «Marca», η οποία ανέβασε το κείμενο του αγώνα με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε «Στις πύλες του κλειστού “Σπύρος Κυπριανού”, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: “Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα.».

Η «Mundo Deportivo» στον τίτλο της ανέφερε: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται», η «El Espanol» λέει: «Η Ισπανία συντρίβεται εναντίον της Ελλάδας και κλείνει την εποχή του Σκαριόλο με το χειρότερο αποτέλεσμά της σε EuroBasket όλων των εποχών» ενώ η «El Mundo»: «Μέσα σε σκληρότητα και ανημποριά, η Ελλάδα αποκλείει την Ισπανία από το Eurobasket σε ένα ακόμη οδυνηρό φινάλε».

“Τρομακτική εμφάνιση” από τον Αντετοκούνμπο

Όπως ήταν αναμενόμενο – λόγω και του ότι ήταν ο τελευταίος χρονικά αγώνας της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket – ο αγώνας της Ισπανίας με την Ελλάδα μονοπώλησε το βράδυ της Πέμπτης τον λογαριασμό της FIBA στο Χ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει την τιμητική του.

«Ο GREEK FREAK “παρέδωσε”. O Giannis οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί της Ισπανίας με μια τρομακτική εμφάνιση» αναφέρεται στο βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον αγώνα με την Ισπανία.

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷



Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance.



📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Σε επόμενη ανάρτηση πάλι για τον Έλληνα σούπερ σταρ, η FIBA γράφει «πιο τρομακτικός από ποτέ» παραθέτοντας τους μέσους όρους του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση του φετινού EuroBasket: 27,7 πόντοι, 9,3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 70% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ.

«Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον Giannis» συμπληρώνει η FIBA με το βίντεο από το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο μετά από ασίστ του Ντόρσεϊ.

Όσον αφορά το ματς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ σχολιάζει «σε άλλη μια κλασσική μονομαχία σε EuroBasket ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις, η Ελλάδα άντεξε και κέρδισε την Ισπανία για πρώτη φορά από το 2013 σε μεγάλη διοργάνωση».

In another #EuroBasket classic between 2 European powerhouses Greece survives & defeats Spain for the first time since 2013 in a major event! 🇬🇷🇪🇸 pic.twitter.com/0D7ZFpx3Hp— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025