Η θερμή συνάντηση Τσίπρα με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου – “Τον είχα καθηγητή” (βίντεο)

Σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα Δευτέρα 13/7 ο Αλέξης Τσίπρας με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, στη Λέσβο.

Όπως αναφέρει το stonisi.gr, υποδεχόμενος τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μουτζούρης τον προσφώνησε ως «φοιτητή του», υπενθυμίζοντας την περίοδο που ο ίδιος δίδασκε στο Πολυτεχνείο και ο κ. Τσίπρας ήταν φοιτητής.

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Με τη σειρά του και ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) σημείωσε ότι είχε τον κ. Μουτζούρη καθηγητή.

Κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε έργα πολιτισμού και υποδομών που, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκαν ή δρομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως παράδειγμα ανέφερε την αναστήλωση του Βαλιντέ Τζαμί στη Μυτιλήνη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα που ξεκίνησαν εκείνη την περίοδο, ενώ έκανε λόγο και για σειρά ακόμη παρεμβάσεων που, όπως είπε, υλοποιήθηκαν με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ωστόσο επισήμανε πως το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωσή τους.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο μεταφορικό ισοδύναμο, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν για τη νησιωτική Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε ότι επρόκειτο για μια καινοτόμο πολιτική, την οποία συνέλαβε και προώθησε ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τους νησιώτες και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές του μέτρου καθυστερούν επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητά του και να επιβαρύνονται οικονομικά οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των νησιών.