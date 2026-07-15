Επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά ο Παύλος Πολάκης – «Επίδειξη μικρότητας από τον Φάμελλο του εξώστη»
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε για τρίτη φορά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ όπως αποφασίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο ίδιος με ανάρτησή του επέστρεψε για τρίτη φορά μετά από ισάριθμες αποπομπές του από την Κ.Ο.
Παράλληλα, επιτέθηκε και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο βέβαια θα συναντήσει ως μέλος της ΚΟ του κόμματος.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Παύλος Πολάκης:
«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!
Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!(φωτο1)
(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας )
Και ενας Φαμελλος του εξωστη και του “στηριζω άλλο κομμα” ,σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας ,βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!!
Το γαρ πολυ της θλιψεως……(φωτο2)».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις