Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – «Δεν μου αρέσει να βάζω προθεσμίες» είπε ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν ένα ακόμη σφυροκόπημα στο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης 15/7.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιθέσεις «στοχεύουν ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το Στενό του Ορμούζ, μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Η Αχβάζ έχει επανειλημμένα γίνει στόχος των αμερικανικών δυνάμεων από τότε που επανεκκίνησαν οι εχθροπραξίες αυτόν τον μήνα.

Από εκεί και πέρα, υπήρξαν εκρήξεις και στην Τσαμπαχάρ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Νωρίτερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν ένα ναυτικό παρατηρητήριο στην ιρανική πόλη Τσαμπαχάρ. Το παρατηρητήριο είναι μια πολιτική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια στη θάλασσα και για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους αλιείς.

Τραμπ: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά…»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.