ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός ζητά την κλήτευση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ για το γαμήλιο δώρο Ρώσου ολιγάρχη

Την κλήτευση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της αμερικανικής Γερουσίας ζητά ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις, μετά τις αποκαλύψεις ότι Ρώσος ολιγάρχης κάλυψε μέρος των εξόδων της γαμήλιας γιορτής του μεγαλύτερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο γερουσιαστής από τη Γιούτα απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία της Επιτροπής, ζητώντας να διερευνηθεί εάν ο Τραμπ Τζούνιορ χρησιμοποίησε τη στενή σχέση του με τον πατέρα του και την πρόσβασή του στην προεδρική εξουσία για να αποκομίσει οικονομικά ή επιχειρηματικά οφέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πολυτελές πάρτι που οργανώθηκε στις Μπαχάμες μετά τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον και φέρεται να χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον Ρώσο επιχειρηματία Ούμαρ Κρεμλιόφ.

Το γαμήλιο δώρο του Ρώσου ολιγάρχη

Ο Ούμαρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, φέρεται να κάλυψε δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για τους εορτασμούς που ακολούθησαν τον γάμο τον Μάιο.

Στις παροχές φέρεται να περιλαμβάνονταν η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού στις Μπαχάμες και μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα ως πρόσωπο με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για πιθανή άσκηση ξένης επιρροής στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του χαρακτήρισαν την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων γενναιόδωρο δώρο από έναν στενό φίλο τους.

Τι ζητά να ερευνηθεί

Στην επιστολή του, ο Τζον Κέρτις ζητά να εξεταστούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ Τζούνιορ, οι σχέσεις του με ξένα πρόσωπα και εταιρείες, καθώς και τα δώρα ή άλλα οφέλη που έχει λάβει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ζητά να διερευνηθούν περιπτώσεις στις οποίες η σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε ή να θεωρήθηκε ότι μπορούσε να προσφέρει οικονομική αξία και προνομιακή πρόσβαση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής επισήμανε ότι οι ίδιοι κανόνες διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται στις οικογένειες των προέδρων ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η χώρα δεν πρέπει να αποδεχθεί διαφορετικό μέτρο για την οικογένεια ενός Ρεπουμπλικανού προέδρου και διαφορετικό για την οικογένεια ενός Δημοκρατικού προέδρου», ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press.

Ζητά να κληθεί και ο Χάντερ Μπάιντεν

Ο Κέρτις ζήτησε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης να κλητεύσει όχι μόνο τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αλλά και τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν στην Κίνα και την Ουκρανία.

Ο Κέρτις υποστήριξε ότι η εποπτεία του Κογκρέσου δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και ότι πρέπει να διερευνώνται με τον ίδιο τρόπο οι περιπτώσεις πιθανής αξιοποίησης οικογενειακών δεσμών με την προεδρία για ιδιωτικό οικονομικό όφελος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στήριξη από τους Δημοκρατικούς

Την πρόταση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή υποστήριξε ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, Ντικ Ντέρμπιν.

Η πρωτοβουλία προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αποτελεί δημόσια διαφοροποίηση Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από την οικογένεια Τραμπ, σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με πολιτική φθορά λόγω των διεθνών συγκρούσεων και της ακρίβειας, ενώ οι εκλογές του Νοεμβρίου θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα χρήματα θα επιστραφούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο γιος του τον ενημέρωσε πως θα αποζημιώσει τον Ρώσο επιχειρηματία για τις δαπάνες των γαμήλιων εορτασμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Κρεμλιόφ και ότι δεν παραβρέθηκε στον γάμο. Η σύζυγος του Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας κάλυψε μόνο τις εκδηλώσεις που ακολούθησαν και όχι την ίδια την τελετή.

Η πρόταση για κλήτευση δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα ή ότι έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη στον Τραμπ Τζούνιορ. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό Κογκρέσο έχει εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, αυξάνοντας την πολιτική ευαισθησία γύρω από σχέσεις Αμερικανών αξιωματούχων και των οικογενειών τους με πρόσωπα που συνδέονται με τη Μόσχα.