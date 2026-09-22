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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Θα ξεναγηθεί στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, στην οποία θα εκτίθενται όλες οι συγκλονιστικές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές των 200.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή
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Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, θα επισκεφθεί τον χώρο του Φεστιβάλ στις 19.15 και θα ξεναγηθεί στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, στην οποία θα εκτίθενται όλες οι συγκλονιστικές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές των 200, ανάμεσά τους δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες και άλλα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια, σημειώματα εκτελεσμένων και υλικά από το Αρχείο του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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