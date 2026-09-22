Τσίπρας: Πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,40 ευρώ και κίνησης στα 1,80 – Τα 4 μέτρα που προτείνει

Τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών των καυσίμων προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να μην ξεπερνά τα 1,40 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,80 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με βιντεοσκοπημένη δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρεμβαίνει στη συζήτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Η παρέμβασή του έρχεται μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού για κυβερνητικά μέτρα ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Τσίπρας: «Είπε ψέματα» για τον ΕΦΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί ευθέως όσα έχει υποστηρίξει η κυβέρνηση για τα ευρωπαϊκά περιθώρια μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Ο πρωθυπουργός, την περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη», αναφέρει.

Και προσθέτει:

«Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα».

Πρόκειται για πολιτική κατηγορία του προέδρου της ΕΛΑΣ προς τον πρωθυπουργό.

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Από την κυβερνητική πλευρά έχει διατυπωθεί η θέση ότι επιδιώκεται ευρωπαϊκή ευελιξία ως προς τη φορολόγηση μέσω του ΕΦΚ, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις για τα καύσιμα βρίσκονται σε διαδικασία εξειδίκευσης.

Τα 4 μέτρα που προτείνει ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία:

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Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων , πέρα από τα πρατήρια.

, πέρα από τα πρατήρια. Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων , τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο.

, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο. Μείωση του ΕΦΚ στο μισό , στο επίπεδο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως το ελάχιστο επιτρεπτό όριο της ΕΕ.

, στο επίπεδο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως το ελάχιστο επιτρεπτό όριο της ΕΕ. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

«Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», αναφέρει απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι τέσσερις προτάσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης οικονομικής ατζέντας που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να βρίσκονται ψηλά στην αντιπολιτευτική του στρατηγική.

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«1,40 ευρώ το θέρμανσης – 1,80 το κίνησης»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θέτει συγκεκριμένο στόχο για τις τελικές τιμές των δύο καυσίμων.

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο», αναφέρει.

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Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση:

«Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Η πρόταση Τσίπρα ανοίγει έτσι νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το κόστος των καυσίμων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην εξειδίκευση του δικού της πακέτου για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.