Δημοσκόπηση ALCO: Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για το 60% – Ένας στους δύο φοβάται θερμό επεισόδιο

Ισχυρή αποδοχή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και έντονη ανησυχία για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO.

Η νέα μέτρηση καταγράφει τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εθνικής άμυνας και στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας που προορίζεται να ενισχύσει την προστασία της χώρας απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Σημαντική η συμφωνία για το 60%

Η πλειονότητα των πολιτών αξιολογεί θετικά τη συμφωνία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής και anti-drone προστασίας, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόκειται για την πρώτη ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών και προκλήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η Ελλάδα θα διαθέτει ελληνικό κώδικα και αποκλειστικό έλεγχο κρίσιμων λειτουργιών της «Ασπίδας του Αχιλλέα», στοιχείο που ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία του συστήματος.

Ένας στους δύο φοβάται θερμό επεισόδιο

Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση αποτυπώνει έντονο προβληματισμό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες δηλώνει ότι φοβάται το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, εύρημα που δείχνει ότι η κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις διπλωματικές επαφές και τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης θεωρεί ότι ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης δεν έχει εξαλειφθεί.

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Οι τουρκικές διεκδικήσεις, η ένταση γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες και η ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή συντηρούν το αίσθημα ανασφάλειας.

Η αμυντική θωράκιση στο επίκεντρο

Τα δύο βασικά ευρήματα της έρευνας εμφανίζονται άμεσα συνδεδεμένα.

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Η υψηλή αποδοχή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» καταγράφεται την ίδια στιγμή που σχεδόν οι μισοί πολίτες ανησυχούν για πιθανή ένταση με την Τουρκία.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας αντιμετωπίζεται από μεγάλο μέρος της κοινωνίας ως αναγκαία επένδυση και όχι απλώς ως ένα ακόμη εξοπλιστικό πρόγραμμα.

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Η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ έχει χαρακτηριστεί ιστορική για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς προβλέπει τη δημιουργία ενός προηγμένου συστήματος προστασίας του ελληνικού εναέριου χώρου.

Το μήνυμα της δημοσκόπησης

Τα αποτελέσματα της ALCO δείχνουν ότι οι πολίτες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα.

Από τη μία πλευρά, καταγράφεται ευρεία στήριξη στην αναβάθμιση της αμυντικής προστασίας της χώρας. Από την άλλη, παραμένει ισχυρός ο φόβος μιας ελληνοτουρκικής κρίσης που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της διπλωματικής αντιπαράθεσης.

Τα ευρήματα έρχονται να συμπληρώσουν το πολιτικό σκέλος της τελευταίας δημοσκόπησης της ALCO, η οποία κατέγραψε το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και τις νέες ισορροπίες μεταξύ των κομμάτων.