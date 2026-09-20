Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο: Επισκέψεις σε Nvidia και Tesla – Ομιλία στο Στάνφορντ

Στο Σαν Φρανσίσκο θα βρίσκεται τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού να περιλαμβάνει επισκέψεις στις Nvidia και Tesla, ομιλία με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη και παρουσία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας έχει έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα, καθώς ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διαδοχικές επισκέψεις σε δύο από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου.

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Πρώτη στάση στην Nvidia και στη συνέχεια Tesla

Το πρωί της Δευτέρας, σε τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της Tesla.

Το απόγευμα, στις 18:30 τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο του προγράμματος της πρώτης ημέρας της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται σε μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως περιοχές για την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στο DEBATER παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, έναν τομέα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς τεχνολογικής και οικονομικής συζήτησης.

Συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα συνεχιστεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Στις 08:30 τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie.

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Στη συνέχεια, στις 12:00, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση του Hoover Institution.

Η επίσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο εντάσσεται στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το διήμερο της Καλιφόρνιας να περιλαμβάνει επαφές με τον χώρο της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

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Πριν από την επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην τελευταία κυριακάτικη ανασκόπησή του στις κυβερνητικές προτεραιότητες για την οικονομία, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις.