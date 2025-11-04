Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την Τετάρτη

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την Τετάρτη
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναμένεται να συναντηθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

