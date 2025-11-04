Σε καλό κλίμα η συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκίλφοϊλ – «Νιώθω σαν το σπίτι μου» είπε η νέα πρέσβης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη (04/11), στις 14:00, στο υπουργείο Εξωτερικών τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση, με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να αναφέρει στον κ. Γεραπετρίτη ότι «νιώθει σαν το σπίτι της στην Ελλάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης μαζί της είχε και μία κόκκινη τσάντα με δώρο που προοριζόταν για τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Νωρίτερα η κ. Γκίλφοϊλ παρέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση:

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI