Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: “Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία”
Συλλυπητήρια της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα
«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ για τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ και προσθέτει:
«Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».
Δείτε την ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο X:
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