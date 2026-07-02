Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: “Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία”

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ για τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ και προσθέτει:

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«Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».