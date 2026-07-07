Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Απόβαση» με φουσκωτό και σαμπάνιες στο Nammos (Βίντεο)

Ψήφο εμπιστοσύνης στο «Νησί των Ανέμων» δίνει για ακόμα μια φορά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα πραγματοποιεί εκ νέου επίσκεψη στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει για τον κοσμοπολίτικο προορισμό.

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Η κάμερα του Mykonoslive.tv κατέγραψε την εντυπωσιακή άφιξη της Αμερικανίδας διπλωμάτη στην κοσμική παραλία της Ψαρούς.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προσέγγισε το πασίγνωστο beach club Nammos με ένα πολυτελές μαύρο φουσκωτό σκάφος, συνοδευόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια από τα μέλη της προσωπικής της ασφάλειας.

Υποδοχή με άρωμα διπλωματίας και… γαλλικής σαμπάνιας

Στην αποβάθρα του μαγαζιού την περίμενε ένας στενός της φίλος από το διπλωματικό σώμα: ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ, ο οποίος την υποδέχθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Με το που πάτησε το πόδι της στην ακτή, το προσωπικό του Nammos καλωσόρισε την υψηλή προσκεκλημένη προσφέροντάς της ένα ποτήρι σαμπάνια.

Η ίδια, σε εμφανώς χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση, δεν σταμάτησε να χαμογελά, ενώ ήταν ιδιαίτερα προσιτή, καθώς δέχθηκε με χαρά να φωτογραφηθεί με τους εργαζόμενους της επιχείρησης πριν οδηγηθεί στο τραπέζι της.