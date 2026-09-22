Μακρόν στον ΟΗΕ για Γάζα: «Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν παραμείνουμε αδρανείς;»

Σε μία έντονα φορτισμένη παρέμβαση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε σκληρή κριτική στην αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα παλαιστινιακά εδάφη, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής και ηθικής αξιοπιστίας.

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«Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα;», διερωτήθηκε κατά την ομιλία του.

«Ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους»

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί χωρίς αποτελεσματική αντίδραση τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση», ανέφερε από το βήμα του ΟΗΕ.

Με αυτή τη διατύπωση, ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να μεταφέρει την πίεση από τις γενικές διπλωματικές διακηρύξεις στην ανάγκη συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών.

Η παρέμβασή του επικεντρώθηκε τόσο στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα όσο και στην κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη, την οποία παρουσίασε ως ακόμη ένα σοβαρό εμπόδιο για οποιαδήποτε προοπτική ειρήνης.

Η λύση των δύο κρατών και η ασφάλεια του Ισραήλ

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η δημιουργία δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, δεν στρέφεται εναντίον του Ισραήλ.

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Αντίθετα, όπως ανέφερε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για «την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του».

Η γαλλική θέση βασίζεται στην εκτίμηση ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα χωρίς πολιτική διευθέτηση που θα αναγνωρίζει παράλληλα το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ανεξάρτητο και βιώσιμο κράτος.

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Η λύση των δύο κρατών προβλέπει την ειρηνική συνύπαρξη Ισραήλ και Παλαιστίνης, με αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας και μία συμφωνημένη διευθέτηση για τα σύνορα, την Ιερουσαλήμ και τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα.

Καταδίκη της βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας στη συνεχιζόμενη βία από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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Ο Μακρόν στηλίτευσε την έξαρση των επιθέσεων, οι οποίες εντείνουν τον φόβο στις παλαιστινιακές κοινότητες, προκαλούν νέους εκτοπισμούς και υπονομεύουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Η Γαλλία έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα κατά Ισραηλινών αξιωματούχων που συνδέονται με τις πολιτικές εποικισμού. Όπως είχε γράψει το DEBATER, το Παρίσι επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς για τις βιαιότητες κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

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Η γαλλική στρατηγική για το Παλαιστινιακό

Η παρέμβαση του Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί συνέχεια της γαλλικής διπλωματικής στρατηγικής υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους και της επανεκκίνησης μιας πολιτικής διαδικασίας για το Μεσανατολικό.

Το Παρίσι υποστηρίζει ότι η απουσία πολιτικού ορίζοντα ενισχύει τις ακραίες δυνάμεις, επιτείνει την ανασφάλεια και απομακρύνει ακόμη περισσότερο τις δύο πλευρές από μία βιώσιμη συμφωνία.

Η Γαλλία έχει ταυτόχρονα καταδικάσει τις επιθέσεις της Χαμάς, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων και υποστηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην ασφάλεια.

Η θέση Μακρόν είναι ότι οι παραπάνω αρχές δεν αναιρούν την υποχρέωση προστασίας του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού ούτε το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Η θέση της Ελλάδας για τη βία εποίκων

Ανάλογη θέση για τη Δυτική Όχθη έχει διατυπώσει και η Ελλάδα στον ΟΗΕ.

Το DEBATER είχε μεταδώσει ότι η ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε τον τερματισμό της βίας εποίκων και την επανεκκίνηση μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας για το Παλαιστινιακό.

Η Αθήνα έχει υπογραμμίσει ότι η Δυτική Όχθη και η Γάζα πρέπει να αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα στο πλαίσιο ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη βιώσιμη βάση για μία διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Διευρύνεται η διεθνής πίεση

Οι δηλώσεις Μακρόν γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία διευρύνεται η διεθνής πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση για τις εξελίξεις στη Γάζα και την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Οι επικριτές της πολιτικής των εποικισμών προειδοποιούν ότι η διαρκής επέκτασή τους κατακερματίζει τα παλαιστινιακά εδάφη και καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη δημιουργία ενός γεωγραφικά συνεκτικού κράτους.

Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει τις διπλωματικές σχέσεις του Ισραήλ με ευρωπαϊκές χώρες, όπως καταγράφεται και στην κρίση ανάμεσα σε Ισραήλ και Βρετανία για το προξενείο στην Ιερουσαλήμ και τις πολιτικές στη Δυτική Όχθη.

Με την ομιλία του, ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε εκκλήσεις, όταν η κατάσταση επί του πεδίου απομακρύνει διαρκώς την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης.