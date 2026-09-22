Στον ΣΚΑΪ ο Αλέξης Τσίπρας – Πότε και σε ποια εκπομπή θα παραχωρήσει συνέντευξη

Τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ θα παραχωρήσει το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 08:40, στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκπομπής «Σήμερα».

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Ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, σε μία πολιτική συζήτηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ

Η τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό και πολιτικό σχέδιο του κόμματός του και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας διαδικασίας.

Το DEBATER είχε μεταδώσει ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, κατά την οποία ανέπτυξε τις προτάσεις του για την οικονομία, τους μισθούς, τη φορολογία, την Παιδεία και την εξωτερική πολιτική.

Η στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση

Η νέα συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και να εδραιώσει το κόμμα του ως τον βασικό αντιπολιτευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης βρίσκονται το κόστος των οικονομικών εξαγγελιών της ΕΛ.Α.Σ., η ακρίβεια, η φορολογία, η αγορά εργασίας και τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια.

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Η κυβέρνηση είχε αντιδράσει έντονα στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, με το DEBATER να καταγράφει την αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προτάσεων της ΕΛ.Α.Σ..

Τα μέτωπα στην αντιπολίτευση

Ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν και οι απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις σχέσεις της ΕΛ.Α.Σ. με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δική του παρουσία στη ΔΕΘ, κράτησε σαφείς αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και αμφισβήτησε τη συνέπεια ανάμεσα στις σημερινές προτάσεις του και στις πολιτικές που εφάρμοσε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου συνεχίζεται η συζήτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες και για το ποιος πολιτικός σχηματισμός μπορεί να αμφισβητήσει αποτελεσματικά την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.

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Την Τετάρτη στις 08:40

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα θα μεταδοθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 08:40, από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Απέναντί του θα βρίσκονται οι Δημήτρης Οικονόμου και Γιάννης Πιτταράς, με την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.