Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Ομιλία στον ΟΗΕ και συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού από την Τετάρτη 23 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει διμερείς συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες, επαφές με θεσμικούς επενδυτές και διεθνείς οργανώσεις, καθώς και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχει η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο πριν από την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Τετάρτη: Συναντήσεις με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά

Το πρωί της Τετάρτης, σε τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney, στο πλαίσιο των διμερών επαφών που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Στις 10:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

Στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Nikol Pashinyan.

Πέμπτη: Roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Το οικονομικό και επενδυτικό σκέλος της επίσκεψης θα βρεθεί στο επίκεντρο του προγράμματος το πρωί της Πέμπτης.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 30 θεσμικοί επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει το πρόγραμμα της αμερικανικής περιοδείας του πρωθυπουργού, η οποία άρχισε από το Σαν Φρανσίσκο, με επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Nvidia και της Tesla.

Europe-Gulf Forum και εβραϊκές οργανώσεις

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

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Το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αυξημένου ενδιαφέροντος για τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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Συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Στις 15:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ajay Banga.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture» και αναμένεται να επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο επαφών του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τεχνολογία, την καινοτομία και την προσέλκυση επενδύσεων.

Συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Στις 17:10 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα διανύει τη διετή θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026.

Η Αθήνα έχει υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωσή της στις αρχές της διεθνούς πολυμέρειας και στον ενεργό ρόλο της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, όπως επισημάνθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με την υποψήφια για την ηγεσία του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ.

Η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μετά τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η τοποθέτησή του αναμένεται να αποτυπώσει τις βασικές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τον ρόλο που διεκδικεί η Ελλάδα μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

Στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σταθερά η ειρήνη και η ασφάλεια, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται υποδείξεις για την άμυνά της, με τον πρωθυπουργό να έχει στείλει πρόσφατα αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli και την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Παρασκευή: Συνέντευξη στο Bloomberg

Το πρωί της Παρασκευής, στις 08:15 τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Η ελληνική οικονομία, οι επενδύσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και οι διεθνείς εξελίξεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικά πεδία της συζήτησης.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Vasile Tofan, ολοκληρώνοντας το τριήμερο πρόγραμμα επαφών του στη Νέα Υόρκη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

10:00: Συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

Ομιλία σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας.

Απογευματινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Roundtable με θεσμικούς επενδυτές.

Συμμετοχή στο Europe-Gulf Forum.

Συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

15:00: Συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο Columbia.

17:10: Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου