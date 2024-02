Για τις προσεχείς ευρωεκλογές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, λέγοντας πως θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί που θα αναμετρηθούν με τα στοιχήματα της Ευρώπης την επόμενη πενταετία.

Κλειδί στη δημοκρατική διαδικασία, είναι η συμμετοχή των πολιτών, προσέθεσε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο συκοφαντιών πότε με ανύπαρκτες, σκηνοθετημένες υποθέσεις, πότε με μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το Κράτος Δικαίου που είναι πιο ισχυρό από ποτέ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μητσοτάκη:

“Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη, καθώς η συνεργασία μας είναι πάντα στενή. Απέχουμε άλλωστε λιγότερο από τέσσερις μήνες από τις ευρωεκλογές που θα λάβουνε χώρα την 9η Ιουνίου. Πρόκειται για μία κομβική στιγμή, καθώς τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί οι οποίοι θα αναμετρηθούν με τα στοιχήματα της Ευρώπης στην επόμενη πενταετία. Στοιχήματα γεωπολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά στα οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει τις δικές της απαντήσεις. Για αυτό και αποκτά μεγάλη σημασία η οικοδόμηση της στρατηγικής της αυτονομίας όσο και η σφυρηλάτιση της κοινής πορείας των κρατών – μελών της.

Κλειδί αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την κα πρόεδρο, είναι προφανώς η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτήν την κατεύθυνση που με τον πρώτο νόμο της δεύτερης κυβερνητικής μας μαθητείας καθιερώθηκε στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος. Έτσι όλοι οι πολίτες, όχι μόνο εκτός αλλά και εντός των συνόρων, θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να προσέλθουν. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες και είναι εύκολη. Η επιλογή ευθύνης είναι μία επιλογή που ενθαρρύνει τη λαϊκή έκφραση ενισχύοντας παράλληλα τους αντιπροσωπευτικούς θεσμού στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Μαζί βέβαια και με το διάλογο για τα κοινά μας προβλήματα ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να διεξάγεται πάντα με ευθύνη και σίγουρα πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες που συχνά μπορούν να δημιουργούν και ψευδής εντυπώσεις και πέρα από μύθους που οδηγούν σε ανυπόστατα συμπεράγματα. Επιμένω σε αυτό καθώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο συκοφαντίων. Πότε με ανύπαρκτες υποθέσεις, όπως αυτή της μικρής Μαρίας, που αποδείχτηκε ότι ήτανε μία σκηνοθεσία αδίστακτων διακινητών μεταναστών και πότε μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το κράτους δικαίου, το οποίο είναι ισχυρότερο παρά ποτέ στη χώρα μας και είναι και ενέργειες οι οποίες ενόχλησαν τόσο και την πατρίδα μας ώστε να πάρουνε σκληρή απάντηση και από την ίδια τη δικαιοσύνη, από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο.

Και την άλλη πλευρά μοιάζει τουλάχιστον παράδοξο κάποιες δυνάμεις στην χώρα μας οι οποίες άλλοτε συντάθηκαν με τα πιο αντί-ευρωπαϊκά, τα πιο αντιλαϊκιστικά συνθήματα να εμφανίζονται εφνείς ως υπερασπιστές των δημοκρατικών αξιών και της δικαιοσύνης. Θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά και είχαμε και την ευκαιρία να το συζητήσουμε με την Πρόεδρο: Τελικός κριτής της ποιότητας του Κράτους Δικαίου σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, η οποία διαθέτει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα για να μπορεί να ελέγχει την πρόοδο κάθε κράτους μέλους στα κρίσιμα ζητήματα.

Και κακά τα ψέματα, αλλού είναι οι κίνδυνοι για την Ευρώπη και αυτοί πρέπει να καταδικαστούν με την ψήφο των Ευρωπαίων στις επικείμενες εκλογές. Και σε αυτές τις φωνές εμείς αντιτάσσουμε την επέκταση των δικαιωμάτων και την ενίσχυση του πλουραλισμού, με τελευταίο δείγμα την θεσμοθέτηση προ ημερών της ισότητας στον πολιτικό γάμο με μία σημαντική διακομματική συναίνεση. Την σχετική πρωτοβουλία στήριξαν πέντε κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Είναι μια μεταρρύθμιση ελευθερίας, μια μεταρρύθμιση ισονομίας, μια μεταρρύθμιση δικαιοσύνης που επιβεβαιώνει την θέση της πατρίδας μας στην καρδιά της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την προσήλωσή μας στις αρχές της ανοιχτής δημοκρατίας. Και μάλιστα είναι πολιτικές που αναγνωρίζονται και από τους εταίρους μας, αλλά και από έγκριτα μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι και μετά την θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ο Economist κατέταξε πρόσφατα την πατρίδα μας στα 20 κορυφαία κράτη στον κόσμο ως προς την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Συνεπώς, ας μην ανησυχούν ορισμένοι. Η δημοκρατία πάντα ζει και προοδεύει στον τόπο που γεννήθηκε.

Με την κυρία Πρόεδρο ήταν φυσικό να συζητήσουμε και το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού. Την ανάγκη μιας κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Είναι μια στάση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών με την ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Και είναι μια κατεύθυνση την οποία ήδη ευνοεί η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτι για το οποίο και η κυρία Πρόεδρος προσωπικά αγωνίστηκε πολύ. Ένα θέμα κρίσιμο για την πατρίδα μας, που παραμένει σε μια περιοχή πολλαπλών κρίσεων, οι οποίες προφανώς ούτε αυτές λείπουν και έλειψαν από τη σημερινή ατζέντα της συζήτησης.

Εξάλλου, σε λίγο συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ τέσσερις μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η προσοχή όλων μας εξακολουθεί να είναι στραμμένη στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Και δεν έκρυψα στην πρόεδρο την ανησυχία μου για τη διάχυση της περιφερειακής αστάθειας στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί όπου οι συνεχείς επιθέσεις των ανταρτών Χούθι απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και θέτουν βέβαια σε κίνδυνο τα πλοία μας. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως προς την εμπορική ναυτιλία και γι αυτό και η Ελλάδα τάχθηκε αμέσως υπέρ της συντονισμένης δράσης, αναλαμβάνοντας και την τακτική διοίκηση της ευρωπαϊκής αμυντικής επιχείρησης “Ασπίδες” από το στρατηγείο της Λάρισας. Είναι μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκής ευθύνης από την οποία η πατρίδα μας δεν μπορούσε να λείπει, ως μια χώρα που ανήκει στο στενό ευρωπαϊκό πυρήνα, αλλά και ως μια ισχυρή δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου μας. Και ακριβώς για όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με την κυρία Πρόεδρο.

Ένα από τα σημαντικά ζητούμενα και των επόμενων ευρωεκλογών είναι πως η Ευρώπη θα αποκτήσει μια πραγματική διάσταση στρατηγικής αυτονομίας. Τι σημαίνει να έχουμε μια ανεξάρτητη και αυτοτελή αμυντική πολιτική, έναν ισχυρό αμυντικό βραχίονα. Πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως οι κινητοποιήσεις των αγροτών μας, οι οποίοι και σήμερα θα βρεθούν, όπως βρέθηκαν εξάλλου σε πολλές άλλες πρωτεύουσες στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνοντας και εκφράζοντας πολλά αιτήματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι δίκαια. Σχετικά με την ταχύτητα με την οποία μεταβαίνει ο πρωτογενής τομέας στην πράσινη μετάβαση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και ενόψει ευρωεκλογών και σίγουρα θα απασχολήσουν και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εύχομαι λοιπόν, αγαπητή Ρομπέρτα, όλα όσα μας απασχόλησαν να γίνουν αντικείμενα και του προεκλογικού προβληματισμού εν όψει της 9ης Ιουνίου. Και αυτή η προεκλογική περίοδος να είναι μια γόνιμη περίοδος όπου θα συζητήσουμε πραγματικά για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παραγωγική μας συνεργασία και είσαι πάντα ευπρόσδεκτη στην Ελλάδα και στην Αθήνα, την οποία ξέρω ότι τόσο αγαπάς.

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Μέτσολα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την κα Μέτσολα, η οποία αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, ενώπιον πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Θέμα της ομιλίας της «η Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)».

Τέλος, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές στις 9 Ιουνίου 2024.

