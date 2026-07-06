Στην Τουρκία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στην Τουρκία την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

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Μια μέρα μετά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.