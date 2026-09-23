Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

Μία πρωτοφανή ατάκα χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου, κατά τη διάρκεια ζωντανής πολιτικής συζήτησης στο Action24, ρωτώντας τον εάν είχε «πάρει κάνα μπάφο» πριν βγει στην εκπομπή.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά με άλλο πρόσωπο στην πρωθυπουργία αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Ο υπουργός Υγείας απέρριψε κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο και, επιχειρώντας να δείξει ότι το θεωρεί εκτός πολιτικής πραγματικότητας, προχώρησε στην επίμαχη αναφορά προς τον δημοσιογράφο.

Το σενάριο συγκυβέρνησης που προκάλεσε την αντίδραση

Η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο να προκύψει μετά τις εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να παραμείνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κανένα στέλεχος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ δεν θα μπορούσε να προτείνει κάτι τέτοιο στον αρχηγό του κόμματος, εφόσον εκείνος είχε κερδίσει τις εκλογές με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο.

«Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες από τον δεύτερο θα του πει: “Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις στην άκρη να έρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;”», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Συνεχίζοντας σε ειρωνικό τόνο, πρόσθεσε: «Και θα πει αυτός: “Τι καλή ιδέα έχεις, ρε φίλε, φανταστική, πώς δεν το είχα σκεφτεί μόνος μου”».

«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;»

Αμέσως μετά, ο Άδωνις Γεωργιάδης στράφηκε προς τον Νίκο Ελευθερόγλου και τον ρώτησε:

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«Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

Η φράση προκάλεσε αμηχανία στο τηλεοπτικό πλατό, καθώς επρόκειτο για προσωπική αναφορά προς τον δημοσιογράφο, στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Η απάντηση του Νίκου Ελευθερόγλου

Ο Νίκος Ελευθερόγλου αντέδρασε άμεσα, διατηρώντας ήρεμο τόνο.

«Επειδή εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική», είπε στον υπουργό Υγείας.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε στη συνέχεια να χαμηλώσει τους τόνους, απαντώντας: «Καλά, πλάκα έκανα».

Σε άλλη στιγμή της λεκτικής αντιπαράθεσης, ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι έχει ακούσει πολλά και πως η συγκεκριμένη φράση ήταν «το λιγότερο».

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Πολιτική αντιπαράθεση για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ εντείνεται η δημόσια συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτη δύναμη με διαφορά 10 έως 12 μονάδων, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη από άλλο πρόσωπο στην πρωθυπουργία.

Η επιλογή του υπουργού Υγείας να απαντήσει με προσωπικό υπαινιγμό προς τον δημοσιογράφο ήταν, ωστόσο, εκείνη που επισκίασε την πολιτική ουσία της συζήτησης και προκάλεσε αντιδράσεις.