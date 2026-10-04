Μητσοτάκης: 120 δόσεις για οφειλές και αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ – Τη Δευτέρα κλιμάκιο στην Κρήτη

Στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στην επέκταση της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις και στην αντιμετώπιση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη επικεντρώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει τη δύσκολη συγκυρία που διαμορφώνουν οι ενεργειακές πιέσεις και τονίζει ότι στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, μέσα στα περιθώρια της οικονομίας.

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Παράλληλα, ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Κρήτη, για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης.

Ντίζελ: Στα 20 λεπτά η συνολική μείωση με την έκπτωση των διυλιστηρίων

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, για τις επόμενες 15 ημέρες η επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά ανά λίτρο. Μαζί με την έκπτωση από τα διυλιστήρια, η συνολική παρέμβαση θα φτάσει τα 20 λεπτά.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα μέτρα θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή να διατηρηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει επίσης ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Η κατάσταση, όπως αναφέρει, θα αξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται στις εξελίξεις.

Το ελληνικό αίτημα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ενεργειακή αναταραχή απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και αναφέρεται στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Eurogroup.

Η ελληνική πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, για στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς οι προσωρινές αυτές παρεμβάσεις να προσμετρώνται στις οροφές δαπανών.

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Πρόκειται για αίτημα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ανταποκρίνεται στις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Από 72 σε 120 δόσεις – Οι παρεμβάσεις για τους servicers

Στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επέκταση από 72 σε 120 των δόσεων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

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Όπως περιγράφει, η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα παραμείνει στο επίπεδο της ρύθμισης των 24 δόσεων.

Για τους servicers, παρουσιάζει αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των συνεπών οφειλετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανασκόπηση:

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Εάν παραβιάζεται συμφωνημένη ρύθμιση , η πράξη πλειστηριασμού ή κατάσχεσης θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο οφειλέτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

, η πράξη πλειστηριασμού ή κατάσχεσης θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο οφειλέτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Η προκαταβολή θα έχει ανώτατο όριο 15%.

Εάν δεν παρέχεται πλήρης ενημέρωση για την οφειλή εντός 45 ημερών, θα παγώνουν οι τόκοι.

Ο πρωθυπουργός συνδέει τις παρεμβάσεις με την επιδίωξη να αποκτήσουν οι πολίτες μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για τις ζημιές

Η ανασκόπηση ξεκινά με αναφορά στους κατοίκους της Κρήτης που είδαν τις περιουσίες τους να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει την προληπτική κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τις προειδοποιήσεις του 112, τους απεγκλωβισμούς και τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές.

Προτεραιότητα, όπως τονίζει, παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η στήριξη όσων επλήγησαν, με το κυβερνητικό κλιμάκιο να μεταβαίνει στο νησί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα τελευταία αιτήματα και ο επόμενος σχεδιασμός

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο τελευταία αιτήματα εκταμίευσης του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι ολοκληρώθηκαν τα απαιτούμενα ορόσημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό ανοίγει τον δρόμο για την απορρόφηση του συνόλου των πόρων, ύψους 36 δισ. ευρώ.

Για την επόμενη περίοδο, αναφέρεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που προβλέπεται να κινητοποιήσει επενδύσεις 23 δισ. ευρώ, σε πόρους άνω των 8 δισ. ευρώ από τρία ευρωπαϊκά ταμεία και στα 19 δισ. ευρώ που απομένουν από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Στις προτεραιότητες έως το 2030 εντάσσει τα υψηλότερα εισοδήματα, την ενίσχυση της άμυνας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους, την ταχύτερη δικαιοσύνη και τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Ανεργία, φροντίδα για την άνοια και επιστροφή κειμηλίων

Στην αγορά εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η ανεργία υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο, επισημαίνοντας τη βελτίωση των δεικτών για γυναίκες και νέους.

Παρουσιάζει επίσης τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, με δωρεάν υπηρεσίες για ασθενείς αρχικού σταδίου και στήριξη των φροντιστών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην επιστροφή των 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, χαρακτηρίζοντάς την πρώτο βήμα για την επιστροφή και των υπόλοιπων ελληνικών θησαυρών.

Κλείνοντας, υπενθυμίζει την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου 1974 και την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.