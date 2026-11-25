Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες».

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση» συνέχισε.

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Επιπλέον, τόνισε: «Διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019.

Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής.

Πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε – αρχές του 2028 – η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019.

Ο νέος Προϋπολογισμός Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους – Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση».