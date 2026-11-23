Μήνυμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει ένα κακοποιητικό περιβάλλον έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε θύμα πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχει ένα κράτος έτοιμο να το προστατεύσει, να το στηρίξει και να εξασφαλίσει ασφαλή φιλοξενία για την ίδια και τα παιδιά της από το πρώτο κιόλας βράδυ.

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«Να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι το πρώτο και δυσκολότερο βήμα είναι να σπάσει η σιωπή και να ζητηθεί βοήθεια.

«Πρέπει να κάνει το βήμα και να μιλήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή μιας κακοποιημένης γυναίκας, η οποία συχνά αισθάνεται ενοχές, φοβάται να εγκαταλείψει το σπίτι της και δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στην ίδια και στα παιδιά της την επόμενη ημέρα.

Όπως επισήμανε, η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις αναγκαίες εγγυήσεις και ένα σταθερό πλαίσιο ασφάλειας, ώστε τα θύματα να μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία χωρίς τον φόβο ότι θα παραμείνουν αβοήθητα.

«Για να μην είναι μόνη της, πρέπει αυτή να κάνει το βήμα, να σπάσει τη σιωπή και να μιλήσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να την ακούσουν και να τη βοηθήσουν να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «25 ημερών δράσης – Μαζί σπάμε τη σιωπή» για την ευαισθητοποίηση απέναντι στην έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία.

Η αναφορά στην Κυριακή Γρίβα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού στην Κυριακή Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί ζητώντας προστασία.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πως ακόμη και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί σωστά μπορεί στην πράξη να αποτύχουν.

«Οφείλουμε να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι και να μαθαίνουμε ενδεχομένως και από τα τραγικά σφάλματά μας», σημείωσε.

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Για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα τέσσερις αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως.

Τρία νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας

Ο πρωθυπουργός εξήρε το έργο των ειδικών γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία λειτουργούν πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για μία γυναίκα που αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια.

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Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου πρόκειται να εγκαινιαστούν ακόμη τρία αντίστοιχα γραφεία.

Όπως υπογράμμισε, στις συγκεκριμένες υπηρεσίες τα θύματα δεν πρέπει να βρίσκουν μόνο νομική καθοδήγηση, αλλά και ανθρώπους που θα τα ακούσουν, θα κατανοήσουν την προσωπική τους ιστορία και θα τους προσφέρουν ουσιαστική ψυχολογική στήριξη.

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Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και στην υποστήριξη των θυμάτων.

Η γραμμή 15900 και το Panic Button

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, δίνοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να μιλήσουν, να λάβουν τις πρώτες οδηγίες και να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, υπάρχει μέριμνα για την άμεση μεταφορά των θυμάτων και των παιδιών τους σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε περισσότερες γυναίκες που αισθάνονται ότι απειλούνται να εγκαταστήσουν το Panic Button. Η εφαρμογή επιτρέπει την αθόρυβη και άμεση ειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον κακοποιητικό σύντροφο.

«Η σιωπή δεν αφορά μόνο το θύμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του κράτους και της Αστυνομίας, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, πίσω από πολλές περιπτώσεις κακοποίησης υπάρχουν γείτονες, συγγενείς ή συνάδελφοι που γνωρίζουν, αλλά επιλέγουν να μη μιλήσουν.

Υπογράμμισε, επομένως, ότι η προτροπή «σπάμε τη σιωπή» δεν απευθύνεται μόνο στη γυναίκα που κακοποιείται, αλλά και σε όσους αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και μπορούν να καταγγείλουν την κακοποίηση.

Η πρόληψη ξεκινά από τα σχολεία

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών, ιδιαίτερα των αγοριών, πάνω στον σεβασμό, στην ισότητα και στην απόρριψη της βίας.

Όπως τόνισε, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι οι διαφορές δεν επιλύονται με τη χρήση βίας και ότι ο σεβασμός στις ανθρώπινες σχέσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικής προόδου.

Η Ελλάδα στη 16η θέση του Δείκτη Ισότητας

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ανέβηκε από τις τελευταίες θέσεις του 2019 στη 16η θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τη μεγαλύτερη βελτίωση που κατέγραψε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία 270.000 νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες, στην αύξηση του επιδόματος γέννησης και της άδειας μητρότητας, στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου.

«Κάθε γυναίκα που αισθάνεται ότι κινδυνεύει πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη της», κατέληξε.